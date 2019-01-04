Акции Apple резко упали в цене

Стоимость акций американской компании Apple в четверг сократилась на 10% после сообщения руководства компании о ухудшен прогноза продаж своей продукции. Об этом говорится в сообщении американского центрального телеканала CNN.

"Американские акции резко упали в четверг, после того, как компания Apple предупредила об ухудшении квартального прогноза относительно продаж, вызванного ослаблением темпов роста и трением в торговой сфере в Китае", - отмечается в сообщении.

В частности, что стоимость акций Apple (AAPL) упала на 10% и опустилась на уровень ниже наиболее популярных на стоковых рынках компаний Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) и Alphabet (GOOGL).

Эта новость пошатнула также стабильность на глобальных рынках. Так, индекс Доу-Джонса упал сначала на 677 пунктов, или почти на 3%, однако в конце дня общее падение составило 600 пунктов. Standard & poor's 500 потерял 2,2%, в то время как Nasdaq снизился на 2,8%.

Накануне глава Apple Тим Кук направил открытое письмо инвесторам, в котором сообщил о замедлении темпов продаж смартфонов iPhone. Главной причиной падения он назвал торговое противостояние между Соединенными Штатами и Китаем, а также повышение базовой учетной ставки в США, которая способствует притоку иностранного капитала и укреплению курса доллара США.