Мультимиллиардер Баффет купил около 120 млн акций Apple в 2017 году

Глава инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway Inc Уоррен Баффет сказал телеканалу CNBC в понедельник, что его конгломерат приобрёл около 120 миллионов акций Apple Inc. с начала 2017 года.

"Мне кажется, что у Apple весьма привязчивая продукция", - сказал Баффет.

По его словам, доля Berkshire в Apple теперь составляет около $17 миллиардов и 133 миллионов акций.

Глава Apple Тим Кук проделал "великолепную работу", сказал Баффет, однако отметив, что не покупал акции после отчёта о прибыли компании.

Баффет, рассказавший телеканалу, что Berkshire потратила около $20 миллиардов на акции с момента перед ноябрьскими президентскими выборами в США, также сказал, что считает американский фондовый рынок дешёвым при текущих уровнях процентных ставок.

По его словам, очень сложно найти потолок стоимости акций, и он не знает, что произойдёт с фондовым рынком в ближайшей перспективе. Он предположил вероятность того, что акции США могут "завтра упасть на 20 процентов".

Баффет, бывший ярым сторонником кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, сказал, что будет оценивать президентство республиканца Дональда Трампа, основываясь на том, насколько безопасной будет страна через четыре года, а также на том, какой будет экономическая обстановка и масштаб участия в улучшении экономики.

Несмотря на разногласия с Трампом по ряду вопросов, Баффет сказал, что американская экономика будет процветать через четыре года при любом президенте.