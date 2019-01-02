В Китае строят крупнейшую в мире систему оповещения о землетрясениях

Китайские ученые и инженеры к 2022 году планируют завершить создание крупнейшей и одной из самых современных в мире системы оповещения о землетрясениях, которая "вызовет зависть в других странах", сообщает телеканал CGTN.

Участники проекта сообщили, что в настоящий момент специалисты устанавливают по территории всей страны более 15 тысяч датчиков, которые будут соединены в единую сеть. Ожидается, что после подземного толчка датчики моментально направят электрические импульсы в центр управления, после чего на смартфоны живущих в потенциально опасной зоне людей придет оповещение об угрозе.

Китайские ученые утверждают, что такая система оповещения сможет предупредить людей об опасности очень оперативно, дав им необходимые несколько секунд, чтобы, к примеру, покинуть помещение до того, как сейсмические волны дойдут до поверхности. Согласно документам, поступившим в распоряжение телеканала, система сможет направить предупреждение населению в течение двух секунд после толчка.

Похожие системы функционируют в Японии и на западном побережье США, однако по словам одного из инженеров проекта Ли Шанью, китайская система по многим параметрам будет более усовершенствованной, "это будет крупнейшая в мире сеть по ведению наблюдений за землетрясениями, она более интегрированная чем те, которые есть в Японии и США".

Помимо этого, отмечается, что система сможет не только зафиксировать тектонические сдвиги, но также и рассчитать возможные последствия землетрясения. По словам Ли Шанью, китайская система "может заставить специалистов в других странах завидовать".

Землетрясения являются достаточно частым явлением в Китае, особенно в западных провинциях и районах, в частности в Сычуани, Тибетском автономном районе, Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Поэтому власти страны в последнее время уделяют особое внимание программам по предотвращению катастроф и человеческих жертв, совершенствуют работу экстренных служб, активно перенимают опыт других стран, закупают специальную технику, недавно в стране было учреждено министерство по чрезвычайным ситуациям.

Сильнейшее за последние десятилетия землетрясение магнитудой 8 произошло в Сычуани 12 мая 2008 года. Тогда погибли или пропали без вести 87 тысяч 150 человек, 374 тысячи получили ранения, миллионы людей остались без крыши над головой. Экономический ущерб превысил триллион юаней (около 150 миллиардов долларов).