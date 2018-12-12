ЕС выделил €1,2 миллиона на борьбу с дезинформацией

Совет министров ЕС во вторник 11 декабря согласовал с Европарламентом бюджет Евросоюза на 2019 год в объеме почти 166 миллиардов евро. Из этой суммы 1,2 миллиона евро будут направлены на развитие системы стратегических коммуникаций ЕС и на борьбу против дезинформации. Сообщение об этом размещено на сайте Совета ЕС.

««Общие финансовые обязательства определены в 165,8 миллиардов евро, что отражает увеличение на 3,2 процента по сравнению с 2018 годом после его уточнения в течение последних нескольких месяцев... Дополнительные 1,2 миллиарда евро предусмотрены в бюджете на 2019 год на нужды Службы внешних действий ЕС для привлечения дополнительного персонала в сфере стратегических коммуникаций и бля борьбы против дезинформации», - говорится в документе.

1,3 миллиарда из общей суммы расходов определены как резерв в рамках многолетней финансовой программы, что позволит Евросоюзу реагировать на непредсказуемые события и потребности.

23,3 миллиарда евро направляются на развитие конкуренции и создание новых рабочих мест (рост на 6,1 процента по сравнению с текущим годом), 12,3 миллиарда евро будут потрачены на исследования и инновации (прирост в 9,8 процента).

Среди статей бюджета, которые существенно выросли, есть также расходы на европейскую образовательную программу Erasmus+, утверждены на уровне 2,8 миллиарда евро (прирост в 19,5 процента).

Бюджет предусматривает также расходы 350 миллионов евро на так называемую Инициативу молодежного трудоустройства, которая должна помочь молодым европейцам найти рабочее место, в частности, в регионах с высоким уровнем безработицы.

Важной составляющей расходов ЕС в 2019 году будут программы, связанные с миграционными процессами и предоставления убежища. Специализированный европейский фонд, который используется для этих целей, вырос на 55,9 процента по сравнению с 2018 годом и достиг 1,1 миллиарда евро. В то же время, так называемый Фонд внутренней безопасности ЕС получит из бюджета сумму в 534 миллиона евро.

Согласно соглашению, которое было достигнуто между государствами Евросоюза в 2018 году, ЕС выделяет 1,45 миллиарда на поддержку Европейского центра беженцев в Турции, главной целью которого является поддержка беженцев из Сирии, в частности, в таких сферах как здравоохранение и образование.