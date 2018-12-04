Последнее обновление: 04.12.2018 12:00

Объем нефтепереработки в Китае в октябре вырос на 4,6%

Категории: Китай Нефть

Добыча нефти в Китае в октябре 2018 года подросла на 0,3% относительно того же месяца прошлого года - до 16,09 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного комитета по делам развития и реформ КНР. Объем нефтепереработки повысился на 4,6% и составил 52,78 млн тонн.

КНР импортировала 40,8 млн тонн нефти, что на 31,5% превышает показатель за тот же месяц годом ранее, объем потребления нефти составил 56,75 млн тонн, увеличившись на 21,3%, сообщает агентство "Синьхуа".

Добыча природного газа в позапрошлом месяце увеличилась на 8,9% относительно октября 2017 года - до 13,4 млрд кубометров.

КНР является одним из крупнейших покупателей нефти в мире, свыше 60% потребления страны обеспечивают поставки из-за рубежа. Китай планирует увеличить годовую добычу нефти до 200 млн тонн к 2020 году, газа - до 360 млрд кубометров.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Декабрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование