Объем нефтепереработки в Китае в октябре вырос на 4,6%

Добыча нефти в Китае в октябре 2018 года подросла на 0,3% относительно того же месяца прошлого года - до 16,09 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного комитета по делам развития и реформ КНР. Объем нефтепереработки повысился на 4,6% и составил 52,78 млн тонн.

КНР импортировала 40,8 млн тонн нефти, что на 31,5% превышает показатель за тот же месяц годом ранее, объем потребления нефти составил 56,75 млн тонн, увеличившись на 21,3%, сообщает агентство "Синьхуа".

Добыча природного газа в позапрошлом месяце увеличилась на 8,9% относительно октября 2017 года - до 13,4 млрд кубометров.

КНР является одним из крупнейших покупателей нефти в мире, свыше 60% потребления страны обеспечивают поставки из-за рубежа. Китай планирует увеличить годовую добычу нефти до 200 млн тонн к 2020 году, газа - до 360 млрд кубометров.