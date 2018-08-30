PetroChina увеличила прибыль за полугодие более чем вдвое

Крупнейшая китайская нефтегазовая компания PetroChina Co. увеличила чистую прибыль в первом полугодии 2018 года более чем вдвое, в том числе, благодаря подъему цен на нефть.

По итогам первого полугодия компания выплатит дивиденды в размере 0,0888 юаня на акцию, что почти на треть больше, чем годом ранее.

Как сообщается в пресс-релизе PetroChina, чистая прибыль в январе-июне выросла в 2,1 раза и составила 27,09 млрд юаней ($3,97 млрд) по сравнению с 12,68 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года. Показатель совпал с собственным прогнозом компании, опубликованным ею в прошлом месяце, и стал максимальным со второго полугодия 2014 года.

Выручка PetroChina в первом полугодии увеличилась на 14%, до 1,11 трлн юаней.

Объем добычи нефти в январе-июне остался стабильным - на уровне 437,7 млн баррелей. Компания сократила добычу в Китае на 1,3%, а ее зарубежные активы нарастили производство нефти на 9,6%.

При этом средняя стоимость нефти Brent в первом полугодии была на 35% выше, чем годом ранее.

Производство природного газа увеличилось на 3%, до 1,79 трлн кубометров, объем нефтепереработки подскочил на 16%, до 551,6 млн баррелей, говорится в пресс-релизе PetroChina.

Капиталовложения компании в первом полугодии выросли на 20%, до 74,6 млрд юаней.

По итогам первого полугодия PetroChina выплатит промежуточные дивиденды в размере 0,0666 юаня на акцию, а также специальные дивиденды в размере 0,0222 юаня на акцию.