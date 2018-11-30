Последнее обновление: 30.11.2018 12:40

Мадуро поднял минимальную зарплату в Венесуэле до 11 долларов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в четверг о повышении размера минимальной зарплаты в стране в 2,5 раза — с 1,8 тыс. до 4,5 ты. суверенных боливаров.

«С 1 декабря размер минимальной зарплаты и пенсии будет 4,5 тысячи боливаров, и это автоматически означает коррекцию всех зарплатных таблиц», - заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

По курсу «черного» рынка» на четверг эта сумма составляет 11 долларов США. С сентября размер минимальной зарплаты был повышен в Венесуэле сразу в 60 раз.

В августе Мадуро объявил о привязке минимальной зарплаты к криптовалюте петро. Ее размер составил половину стоимости одного петро, то есть 1,8 тысячи суверенных боливаров. После повышения стоимости петро в 2,5 раза до 9 тысяч боливаров, о чем президент объявил также в четверг, размер минимальной зарплаты также увеличился в 2,5 раза.

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