В Венесуэле минимальную зарплату повысили до шести долларов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг в своем канале Facebook Live объявил о повышении с 1 марта размера минимальной зарплаты на 58%.

Теперь ее размер составит 392,6 тысячи боливаров, но с ежемесячной доплатой на приобретение товаров из основной продуктовой корзины (915 тысяч боливаров) общая сумма превышает 1,3 миллиона боливаров.

Последний раз минимальная зарплата повышалась в стране c января. Это происходит на фоне галопирующей инфляции и острого дефицита товаров.

При этом по курсу "черного рынка" (213 тысяч боливаров за доллар США) общий размер минимальной зарплаты составляет всего чуть более 6 долларов.