Последнее обновление: 28.11.2018 18:56

Китай собираетсяч возобновить закупки иранской нефти на следующей неделе

Китай со следующей недели планирует возобновить закупки нефти у Ирана, сообщил в среду глава ирано-китайской торговой палаты Асадолла Ашгаролади.

В интервью иранскому информационному агентству Тасним А.Ашгаролади также сказал, что устранены проблемы с поставками в КНР иранских товаров и со 2 декабря китайский банк возобновит транзакции с Исламской республикой.

По словам иранского представителя, в декабре китайская сторона планирует определить еще один банк для расчетов с Ираном.

Агентство отмечает, что правительство КНР ранее отдало распоряжение по меньшей мере двум государственным компаниям воздерживаться от закупок иранской нефти в преддверии введенных США в начале ноября санкций против иранского нефтяного и финансового секторов.

Позже, по сообщениям ряда СМИ, США вывели Китай наряду с рядом других стран из-под антииранских санкций, разрешив закупать у Тегерана нефть в определенных объемах в течение полугода.

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