В Польше рассказали об особенностях проверок на границах со странами ЕС

Польша с 22 ноября по 16 декабря временно ввела контроль на внутренних границах ЕС в связи с проведением климатической конференции ООН в Катовице. Об этом сообщила пресс-секретарь Пограничной службы Польши Агнешка Голиас.

“Проверка ведется выборочным способом. Это означает, что она не происходит одновременно на всех пунктах 24 часа в сутки. Важно, что проверке подлежат только те лица, которые въезжают в Польшу”,- сообщила Голиас.

По ее словам, польские пограничники смогут отказывать во въезде в Польшу лицам, которые представляют угрозу для безопасности и общественного порядка страны.

Голиас отметила, что пересекать польскую границу со странами ЕС в этот период можно будет только в определенных пунктах, которых на границе с Чехией –142, Словакией – 62, Германии – 48, Литвой – 12.

Как ранее сообщалось, возобновление проверки не означает ее ведения в стационарных пунктах и только в определенное время. Она будет осуществляться на автомагистралях методом выборочной проверки автомобилей.

Во время действия контроля на внутренних границах жители стран ЕС, которые будут пересекать польскую границу, должны иметь при себе паспорт или другой документ удостоверяющий личность. Граждане третьих стран должны иметь при себе документы с правом на пересечение границы (паспорт), а также документ с правом пребывания за границей, например, действующую визу.

Это четвертый случай введения контроля на внутренних границах ЕС с момента вступления Польши в Шенгенскую зону в 2007 году. В частности, Польша вводила контроль во время Евро-2012, климатической конференции в 2013 году, а также во время саммита НАТО в Варшаве и Мировых дней молодежи в 2016 году.

Климатическая конференция ООН пройдет в Катовице с 3 по 14 декабря. Ожидается, что конференцию посетит до 50 глав государств.