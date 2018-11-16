Канада запускает в обращение новую банкноту в 10 канадских долларов

ЦБ Канады во вторник, 19 ноября, запустит в обращение новые 10-долларовые банкноты, на которых надписи и изображения будут нанесены вертикально, говорится в сообщении ЦБ.

На одной стороне купюры будет нанесен портрет активистки движения за гражданские права Виолы Десмонд, на другой - изображение Канадского музея прав человека, где во вторник состоится церемония презентации банкноты.

Первую покупку с использованием новой банкноты совершит сестра активистки Ванда Робсон.

В.Десмонд станет первой женщиной (не считая королевы Великобритании), чей портрет появится на канадских купюрах. Чернокожая женщина получила известность после того, как в 1946 в кинотеатре отказалась покинуть место в секции, где могли сидеть только белые. Это событие положило начало борьбе против расовой сегрегации, признанной незаконной в провинции Новая Шотландия в 1954 году.