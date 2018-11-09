Нефтяные компании РФ предлагают западным покупателям платить в евро

Крупнейшие российские нефтяные компании обсуждают с западными покупателями изменения условий поставок, связанные с санкциями США, сообщило в пятницу, 9 ноября, агентство Reuters, ссылаясь на семь неназванных источников.

По его сведениям, "Сургутнефтегаз" и "Газпромнефть" и другие компании хотят изменить экспортные контракты так, чтобы максимально обезопасить себя от последствий возможных санкций США в отношении российского нефтегазового сектора

"Российские нефтекомпании пытаются снять с себя санкционные риски, насколько это возможно. Покупатели, конечно, не хотят брать все риски на себя и пытаются найти компромисс", - сообщил агентству один из собеседников в западной нефтяной компании, знакомый с ходом переговоров.

В частности, "Роснефть" намерена внести в экспортные контракты изменения, которые предусматривают штрафы за отказ покупателей оплатить поставки нефти в срок в связи с санкциями. В свою очередь "Сургутнефтегаз" хочет сделать возможной оплату товара в евро. "Газпромнефть" тоже стремится внести в контракты изменения в разделе об использовании иностранной валюты, указывает далее агентство.

Большинство западных клиентов "Газпромнефти" и "Сургутнефтегаза" продолжают переговоры, к компромиссу с россиянами пока пришли лишь некоторые покупатели, отмечается далее.

По информации Reuters, доля российской нефти на мировом рынке составляет около 10 процентов, и покупатели вынуждены учитывать требования поставщиков из РФ при согласовании контрактов.