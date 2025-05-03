ЕС запретит приватные токены к 2027 году

С 2027 года в ЕС вступят в силу новые правила по борьбе с отмыванием денег (AML), запрещающие анонимные криптосчета и использование приватных монет, таких как Monero и Zcash.

Под ограничения попадут биржи, банки и другие поставщики услуг.

Провайдерам запретят обслуживать анонимные счета или работать с активами, скрывающими данные пользователей, согласно статье 79 нового Положения о борьбе с отмыванием денег (AMLR), опубликованном Европейской криптоинициативой (EUCI).

Исключений для приватных токенов не предусмотрено.

Нормы — часть масштабной реформы, которая затронет также банковские счета, ячейки и «криптоактивы с функцией анонимизации».

По словам старшего руководителя отдела политики EUCI Вяры Савовой, «нормативные акты (AMLR, AMLD и AMLAR) являются окончательными, и остался только „мелкий шрифт”».

Криптоплатформы, работающие в шести и более странах ЕС, попадут под прямой надзор Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLA). К 2027 году регулятор отберет 40 компаний — не менее одной от каждой страны-участницы.

Критерии отбора включают: наличие минимум 20 000 клиентов в одной стране; годовой оборот свыше €50 млн.

Дополнительно вводится обязательная проверка пользователей при транзакциях от €1000.

Напомним, в апреле ESMA обеспокоила интеграция криптоиндустрии и TradFi-структур.