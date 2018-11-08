Ведущие бизнесмены Британии призвали к новому референдуму о Brexit

Группа ведущих британских предпринимателей в четверг призвала провести референдум по вопросу о том, выходить ли из Евросоюза на условиях, о которых надеется договориться премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, или остаться в составе крупнейшего в мире торгового блока.

До выхода Великобритании из Европейского союза, намеченного на 29 марта, остается менее пяти месяцев, и соглашение между Лондоном и Брюсселем готово на 95 процентов, но чиновники по-прежнему спорят о судьбе границы между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, находящейся в составе Соединенного Королевства.

Действующие и бывшие руководители крупнейших компаний Великобритании, включая председателя платежной компании Worldpay Майкла Рейка, бывшего главу сети супермаркетов Sainsbury’s Джастина Кинга и основателя пивоваренной компании Cobra Beer Карана Билимориа, призвали к проведению общенародного голосования.

“Плохой Brexit или катастрофический Brexit - выбирайте”, - сказал Кинг, предложивший провести референдум, на котором избиратели смогут решить, принимать ли условия соглашения о выходе страны из ЕС, которое заключат Лондон и Брюссель.

“На этот раз речь идет о выборе между лучшим вариантом Brexit, о котором смогла договориться премьер-министр, и иным решением”, - сказал он.

На референдуме, состоявшемся в июне 2016 года, 17,4 миллиона избирателей, или 51,9 процента, проголосовали за выход страны из ЕС, тогда как 16,1 миллиона, или 48,1 процента, - за сохранение членства в блоке. Мэй неоднократно говорила, что повторного референдума не будет.