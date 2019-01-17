Последнее обновление: 17.01.2019 17:19

Британские бизнесмены призвали к проведению второго референдума по Brexit

Более 170 британских предпринимателей в письме к премьер-министру Терезе Мэй и лидеру лейбористов Джереми Корбину призвали провести второй референдум по Brexit, сообщает газета Guardian.

Как пишет издание, среди 172 человек, подписавших письмо, дизайнер Теренс Конран, архитектор Норман Фостер и биохимик, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии Пол Нерс.

"Так как часы тикают быстро в связи с тем, что мы выходим (из состава ЕС - ред.), политики не должны больше тратить время на фантазии. Мы призываем лидеров обеих главных партий поддержать народное голосование", - приводит издание цитату из письма.

Ранее газета Financial Times сообщила, что британский министр финансов Филип Хаммонд в ходе конференц-колла обсудил с ведущими представителями бизнеса Brexit без соглашения и возможность отсрочки действия статьи 50 Лиссабонского договора о выходе из ЕС.

Британские парламентарии во вторник вечером, как и ожидалось, отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение о Brexit, открыв путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС или отмене Brexit в целом. В поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против - 432.

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