В Германии подан первый прецедентный групповой иск к Volkswagen по делу о "дизельгейте"

Федеральное объединение центров защиты прав потребителей и Общегерманский автомобильный клуб ADAC вчера подали первый прецедентный групповой иск в отношении автомобильного концерна Volkswagen (VW). Высший земельный суд в Брауншвейге подтвердил получение документа.

Цель иска - определить ответственность концерна перед миллионами автовладельцев из-за манипулирования данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей.

Как заявил председатель объединения центров защиты прав потребителей Клаус Мюллер, автопроизводитель "злоупотребил доверием потребителей и обязан возместить ущерб".

Срок исковой давности по претензиям о возмещении убытков от действий VW истекает в декабре 2018 года. Большая коалиция обязалась добиться принятия закона о прецедентном иске, чтобы остановить истечение срока. 1 ноября закон вступил в силу.

В иске упоминается определенный тип дизельного двигателя - ЕА189. Нынешние и бывшие владельцы автомобилей марок Volkswagen, Audi, Skoda и Seat с этим мотором могут бесплатно присоединиться к иску. Если процесс завершится только установлением ущерба, а не мировым соглашением о его возмещении, автолюбителям придется подавать иски к концерну о возмещении подтвержденного этим судебным решением ущерба в индивидуальном порядке.

В результате инициированных властями США в сентябре 2015 года расследований VW вынужден был признать, что на нескольких миллионах проданных в мире автомобилей было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

"Дизельгейт" вызвал массовый отзыв продукции концерна с рынка для устранения технических фальсификаций. VW в рамках урегулирования скандала достиг с властями США соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более $18 млрд.

В Германии Volkswagen и другие автопроизводители пока отказываются компенсировать ущерб, нанесенный их действиями владельцам дизельных авто