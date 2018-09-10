В Германии началось рассмотрение колективного иска акционеров к VW

Высший земельный суд Браншвейга в понедельник, 10 сентября, начал устное разбирательство по коллективному иску против немецкого автомобильного концерна Volkswagen (VW).

Акционеры утверждают, что Volkswagen AG и холдинговая компания Porsche SE, владеющая большинством его обыкновенных (голосующих) акций, слишком поздно сообщили о манипуляциях данными о выхлопах. Иск от лица более тысячи акционеров подан инвестиционной компанией Deka Investments.

В общей сложности понесенные из-за падения акций потери оцениваются примерно в 9 млрд евро. Адвокаты истца указывают, что американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) сообщило о фальсификации данных экологических тестов на содержание вредных веществ в выхлопных автомобилей Volkswagen 18 сентября 2015 года.

В свою очередь концерн проинформировал об этом участников биржевой торговли только 22 сентября, когда курс его обыкновенных акций уже упал на 56,20 евро, а привилегированных (не дающих право голоса) - на 61,80 евро. Падение акций Porsche SE за эти же дни составило 21,03 евро.

Сторона обвинения также считает, что немецкий концерн еще в апреле 2008 года установил невозможность сокращения вредных веществ в выбросах до необходимого уровня, о чем сразу должен был проинформировать участников рынка. "С этого момента VW начал обманывать", - заявил ведущий адвокат Андреас Тильп.

Ожидается, что процесс по делу продлится до 10 декабря, а вердикт будет вынесен уже в 2019 году. Однако окончательное решение должна будет принять Федеральная судебная палата Германии.