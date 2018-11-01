Польша хочет улучшения отношений с Беларусью и Украиной - глава МИД

Варшава выступает за улучшение отношений с восточными соседями, в первую очередь с Украиной и Беларусью. Об этом во время двухдневного визита в Минск заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

“Но Польша хочет улучшения отношений, ищет возможности для обеспечения безопасности в регионе. Особая роль в этом вопросе выпадает таким организациям как ОБСЕ или Совет Европы”, - отметил Чапутович.

По его словам, Польша была инициатором проекта “Восточное партнерство” и в дальнейшем хочет развивать эту инициативу.

“Думаю, что развитие отношений с ЕС - это предложение для Беларуси, Украины и других стран региона. Но мы стремимся преодолевать разделения по линии Восток-Запад”, - отметил он.