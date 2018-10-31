Последнее обновление: 31.10.2018 12:00

Производственная активность в Китае росла самыми медленными темпами более чем за два года

Китайский производственный сектор в октябре рос самыми медленными темпами более чем за два года из-за слабеющего внутреннего и внешнего спроса, сигнализируя об углубляющихся проблемах экономики из-за торговой войны с США.

Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) снизился в октябре до 50,2 пункта с 50,8 пункта в сентябре. Показатель опустился до минимума с июля 2016 года.

Индекс 27 месяцев подряд превышает отметку в 50 пунктов, отделяющую расширение активности от спада. Опрошенные Рейтер аналитики прогнозировали замедление до 50,6 пункта.

Новые экспортные заказы - индикатор будущей активности - сокращаются пятый месяц кряду. Субиндекс упал до 46,9 пункта, против 48,0 пункта в сентябре.

Вашингтон и Пекин ввели дополнительные пошлины на товары друг друга 24 сентября, при этом президент США Дональд Трамп пригрозил ввести против Китая новые тарифы.

Если США выполнят свои обещания увеличить тарифы до 25 процентов к концу года, это еще больше ударит по экспортерам.

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