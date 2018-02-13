Последнее обновление: 13.02.2018 17:51

Китай произвел за год 1,9 млрд мобильных телефонов

Китай по итогам 2017 года произвел 1,9 млрд мобильных телефонов, реализованная стоимость экспорта в отрасли выросла на 13,9% по сравнению с предыдущим годом.

Согласно данным Министерства промышленности и информатизации КНР, доля смартфонов составила 74,3% от всех выпущенных в прошлом году китайских телефонов.

Вместе с тем исследовательская организация IDC на прошлой неделе сообщила, что продажи смартфонов на внутреннем китайском рынке сократились в 2017 году впервые с 2009 года. Падение составило 4,9%.

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