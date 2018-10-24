Курсы наличной валюты в банках Минска на 24 октября 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,003 рубля и составил 2,102 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,001 рубля и составил 2,104 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,002 рубля и составила 2,408 рубля, минимальная продажа выросла на 0,002 рубля и составила 2,417 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,20(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,22(не изменился).