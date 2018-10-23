Курсы наличной валюты в банках Минска на 23 октября 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,009 рубля и составил 2,009 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,009 рубля и составил 2,105 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,019 рубля и составила 2,406 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,012 рубля и составила 2,415 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,21(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,22(не изменился).