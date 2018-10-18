Экспорт Японии снизился впервые с 2016 года на фоне беспокойства о торговой войне

Экспорт Японии в сентябре снизился впервые с 2016 года на фоне сокращения поставок в США и Китай, что, вероятно, ограничит экономический рост в третьем квартале и усилит обеспокоенность по поводу последствий китайско-американской торговой войны.

Данные министерства финансов, опубликованные в четверг, показали, что японский экспорт в сентябре сократился на 1,2 процента в годовом выражении, тогда как экономисты, опрошенные Рейтер, прогнозировали рост на 1,9 процента, а в августе экспорт вырос на 6,6 процента.

Снижение зафиксировано впервые с ноября 2016 года.

В количественном выражении экспорт сократился на 4,8 процента за год, завершившийся в сентябре, что стало первым снижением за семь месяцев.

Экспорт Японии в США за год к сентябрю сократился на 0,2 процента на фоне падения поставок строительного и горнодобывающего оборудования, автомобильных запчастей и лекарственных препаратов.

Импорт из США в сентябре вырос на 3,1 процента, чему способствовало увеличение закупок сырой нефти и сжиженного углеводородного газа.

Экспорт в Китай, крупнейший торговый партнер Японии, снизился на 1,7 процента за год к сентябрю.

Поставки в Азию, на долю которых приходится более половины общего экспорта Японии, выросли на 0,9 процента.

Общий импорт за год к сентябрю увеличился на 7,0 процента при прогнозе роста на 13,7 процента.