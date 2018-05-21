Японский экспорт вырос за апрель на 7,8%, меньше прогнозов

В апреле 2018 г. японской экспорт в стоимостном выражении увеличился на 7,8% (год к году), до 6,82 трлн иен ($61 млрд), свидетельствуют данные министерства финансов Японии.

Показатель растет 17-й месяц подряд и существенно усилился с 1,8% в феврале и 2,1% в марте, но оказался слабее ожидавшихся рынком 8,7%. Основной причиной сдержанного повышения экспорта было укрепление иены.

Вместе с тем Япония в прошлом месяце увеличила импорт на 5,9% по сравнению с апрелем 2017 года, до 6,2 млрд иен, после мартовского снижения на 0,6%. Аналитики в среднем прогнозировали более существенный рост - на 9,8%.

Профицит торгового баланса Японии в прошлом месяце составил 626 млрд иен ($5,6 млрд) при среднем прогнозе аналитиков на уровне 440 млрд иен.

"Мы ожидали умеренного восстановления экспорта, но, возможно, оно будет даже не умеренным, а лучше", - отметил экономист Credit Suisse в Токио Такаси Сионо.

Экспорт остается ключевым источником роста экономики Японии. Продажи товаров в Китай, который является крупнейшим торговым партнером Японии, подскочили в апреле на 10,9%. Между тем объем поставок в ЕС взлетел на 14,1%.

Поставки товаров в США выросли на 4,3%. Профицит Японии в торговых отношениях с США повысился на 4,7%, до 615,7 млрд иен. Рост положительного сальдо может сделать Японию следующей мишенью администрации президента США Дональда Трампа.

Эксперты Daiwa Securities отмечают восстановление индикатора экспорта автомобилей и полупроводникового оборудования в апреле, которое, по их словам, доказывает, что ослабление в I квартале носило временный характер. Поставки японских автомобилей за рубеж подскочили на 15,3% в годовом выражении, оборудования для изготовления чипов - на 18,2%.