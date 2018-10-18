Засекреченные расходы в бюджете России 2019 года составят 2,9% ВВП

Секретные и совершенно секретные расходы российского бюджета на 2019 год превысили 3 триллиона рублей, что составляет 16,9 процента всех расходов. При этом доля засекреченных расходов будет только расти в следующие годы. Об этом говорится в заключении на проект закона о федеральном бюджете на 2019 год, составленном специалистами Института Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и обнародованном в среду.

Суммарно засекреченные расходы составляют 2,9 процента ВВП. Такой высокий процент закрытых расходов, запланированных в бюджете, является незаконным, противореча закону о гостайне, отмечают авторы заключения, указывая, что в нем допускается секретность лишь для расходов в некоторых сферах разведывательной и антитеррористической деятельности.

Помимо "закрытия" военно-оборонных статей, частичному засекречиванию подверглись и расходы на физическую культуру, печать и издательства, образование и здравоохранение. Экономисты двух организаций отмечают, что прозрачность расходов не может считаться удовлетворительной. К примеру, некоторые расходы, которые ранее напрямую публиковались в виде таблиц, сейчас понятны только из пояснительной записки. При этом специалист по экономической политике Александра Суслина заявила "Ведомостям", что засекреченные расходы по гражданским статьям "скорее всего, также связаны с безопасностью", а к большому количеству скрытых расходов специалисты относятся "как к данности, с которой приходится мириться".

В процентном соотношении больше всего расходов было засекречено в 2016 году - 21,7% от всех расходов. В 2017 и 2018 года наметился небольшой спад - до 17,3% и 17,1% соответственно. В 2021 году, по прогнозам экспертов, этот показатель почти дойдет до отметки в 21%, составив сумму в 4,1 триллиона рублей.