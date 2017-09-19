В РФ экономику пустят под нож, чтобы увеличить расходы на силовиков

Правительство России в понедельник одобрило проект федерального бюджета на 2018 год, заложив в него сокращение расходов на поддержку экономики и социальное обеспечение населения.

Согласно документу, который опубликован Минфином на портале нормативных актов, при доходах в 15,182 триллиона рублей государство намерено потратить 16,514 триллионов рублей, пишет finanz.ru.

"Дыра" в казне составит 1,332 триллиона рублей - почти вдвое меньше, чем в текущем году. Уменьшить ее, как считает Минфин, поможет резкий - на 504 млрд рублей - рост доходов, и сокращение расходной части на 373 млрд рублей.

Расходы на соцполитику по сравнению с 2017 годом решено сократить на 7,8% - с 5,071 до 4,703 триллиона рублей. В том числе расходы на пенсии - на 12,9%, с 3,651 до 3,233 триллиона рублей.

План поддержки российской экономики урезан на 13% - с 2,558 до 2,263 триллиона рублей.

Расходы на армию ("национальная оборона") и полицию ("национальная безопасность и правоохранительная деятельность") суммарно составят 5,121 триллиона рублей. Из них - 2,242 трлн рублей - в открытой части бюджета, а 2,879 трлн заявлены как секретные - они учтены в общей сумме, но без указания конкретных проектов и статей.

По сравнению с 2017 годом (4,85 трлн рублей) силовики получат, таким образом, дополнительные 271 млрд рублей, или 5,5%.

Расходы на содержание органов госвласти практически не изменятся - 1,246 трлн рублей. В результате суммарно на чиновников, армию и полицию бюджет потратит 6,367 трлн рублей, или 38% всех расходов.

Не получит новых денег система образования - расходы останутся на прошлогоднем уровне в 626 млрд рублей. Не будет инвестиций и в здравоохранение - федеральный бюджет потратит на эти цели 438 млрд рублей против 446 в прошлом году.

На 11% больше, чем на здравоохранение, правительство вложит в покупку валюты на Московской бирже - 488 млрд рублей.

Ассигнования на спорт решено сократить практически вдвое в следующем году (с 102 до 58,9 млрд рублей) и еще в 1,5 раза в 2019-м - до 37 млрд рублей.

Вложения в госСМИ незначительно вырастут в следующем году (82 млрд рублей), однако после президентских выборов будут урезаны почти на 20%, до 67 млрд рублей.

На 10% решено снизить ассигнования на культуру и охрану окружающей среды.

Резкий - на 17,5% - рост расходов связан с обслуживанием государственного долга. На оплату процентов по привлеченным займам Минфину придется направить 845 млрд рублей, или каждый 20й рубль.

Закрывать дыру в бюджете правительство намерено за счет привлечение долга (на 890 млрд рублей) и средств Фонда национального благосостояния. Резервный фонд в проекте бюджета не указан, так как его средства - 920 млрд рублей - будут исчерпаны в 2017 году.

Бюджет настроен на решение задачи роста экономики, заявил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, для этой цели правительство поддерживает низкий дефицит казны, ограничивая приток денег в экономку по бюджетому каналу и помогая ЦБ контролировать инфляцию.

"Мы видим уже результаты, думаем, что ЦБ может в рамках и тех прогнозов, которые сегодня рассматривало правительство, дальше смягчать денежно-кредитную политику. Для нас это самое главное условие для экономического роста, поскольку снижение стоимости кредитных ресурсов может существенно поддержать частные источники инвестиций", - заявил Силуанов.