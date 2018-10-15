В Эстонии назвали сумму ущерба от советской оккупации

Эстонская комиссия считает, что ущерб от советской оккупации составил примерно 89 миллиардов рублей, что по нынешнему курсу составляет 1,2 миллиарда евро, сообщила в понедельник пресс-служба Минюста Эстонии.

Ранее глава МИД Эстонии Свен Миксер заявил, что не считает разумным требовать от России компенсации за ущерб от советской оккупации. Министр добавил, что подобные инициативы не находят понимания у партнеров страны.

"В отчете комиссии приведены цифры ущерба: жертвами сталинских репрессий стали 49,5 тысяч человек, 24,1 тысячи человек погибли во время Второй мировой войны и 139,4 тысячи человек были вынуждены уехать из Эстонии, вследствие потери Печерского района и территорий за Нарвой Эстония лишилась 213 тысяч человек", - говорится в сообщении Минюста.

В сообщении утверждается, что с 1948 по 1985 год Эстония лишилась миллиона гектаров сельхозземель. Загрязнение поверхностных вод с 1950 по 1990 оценили в 20 миллиардов рублей, загрязнение грунтовых вод оценили в 60 миллиардов рублей. Принудительная коллективизация разрушила сельское хозяйство страны и нанесла ущерб в размере 3 миллиардов рублей. В Эстонию привезли много рабочей силы и доля эстонцев в национальном составе республики уменьшилась с 89% в 1941 году до 61% в 1989 году, заявили в Минюсте.

По словам министра юстиции Урмаса Рейнсалу, многие потери не могут быть измерены в деньгах, например, разрушение государственности, культуры, образования, развитие свободного общества. Рейнсалу считает, что работу по оценке ущерба необходимо продолжать.