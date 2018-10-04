Пентагон назвал "неприемлемым" нарушение Россией договора о РСМД

Министр обороны США Джеймс Мэттис в четверг назвал “неприемлемым” нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, сказав, что Вашингтону придется аналогичным образом усилить свой потенциал, если поведение Москвы не изменится.

США подозревают Россию в разработке системы крылатых ракет наземного базирования в нарушение договора о РСМД, полагая, что это может позволить Москве нанести быстрый ядерный удар по Европе. Россия отрицает обвинения.

“Россия должна вернуться к соблюдению ДРСМД, или США придется сравняться с ее потенциалом для защиты интересов США и НАТО”, - говорится в тексте заявления Мэттиса для журналистов, которое он должен зачитать на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

“США анализируют способы добиться этого при помощи нашей дипломатической и оборонной политики. Вне всякого сомнения: текущая ситуация с вопиющим нарушением этого договора Россией неприемлема”.

Во вторник постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон сказала, что Россия должна прекратить тайную разработку находящейся под запретом системы крылатых ракет, иначе Вашингтон попытается уничтожить ее до введения в эксплуатацию.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, которую процитировало агентство ТАСС, сказала, что в Москве считают заявления Хатчисон агрессивными, деструктивными и опасными.

Хатчисон позднее пояснила в твиттере, что не имела в виду нанесение превентивного удара против России.

В 2017 году Госдепартамент США обнародовал доклад, согласно которому Россия нарушила обязательства “не обладать, не производить и не проводить летных испытаний” крылатых ракет дальностью от 500 до 5.500 километров и “не обладать и не производить пусковые установки для таких ракет”.