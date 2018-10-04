США ведут расследование в отношении Danske Bank по подозрению в отмывании денег

Danske Bank сообщил в четверг, что министерство юстиции США ведет в отношении банка расследование после скандала вокруг обвинений в отмывании денег через небольшое подразделение в Эстонии.

В заявлении крупнейшего банка Дании говорится, что он “получил запросы о предоставлении информации со стороны министерства юстиции США в связи с проводимым Минюстом уголовным расследованием, касающимся эстонского подразделения банка”, и сотрудничает с американскими властями.

Кроме того, Danske Bank сообщил, что принял решение о досрочном завершении программы обратного выкупа акций после переоценки своих целевых показателей капитала.

Акции Danske Bank подешевели на 3 процента до 160 датских корн, минимального уровня с января 2015 года, потеряв 33 процента с начала года.

В сентябре Danske Bank обнародовал итоги внутреннего расследования, показавшего, что около 200 миллиардов евро ($230 миллиардов) платежей, многие из которых банк признал подозрительными, были проведены через эстонское подразделение в период с 2007 по 2015 годы.

Danske не смог точно определить объем подозрительных трансакций через эстонское подразделение, но пришел к выводу, что счета в нем имели клиенты из России, Азербайджана, с Украины и других стран бывшего СССР.

Этот скандал привел к отставке главы Danske Bank Томаса Боргена и заставил регулирующие органы Евросоюза поднять вопрос о надзоре за функционированием финансового сектора блока.