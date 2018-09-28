Регулятор США подал иск против Маска за мошенничество, требует его отставки

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила главу Tesla Inc Илона Маска в четверг в мошенничестве и требует его отставки, сообщив, что он опубликовал серию “ложных и вводящих в заблуждение” твитов о возможном выводе Tesla с биржи в прошлом месяце.

В судебном иске регулятор описал удивившую инвесторов и членов его компании серию твитов, начавшуюся с опубликованного 7 августа объявления о желании сделать Tesla частной компанией.

Министерство юстиции США, обладающее полномочиями предъявлять уголовные обвинения, также расспрашивало компанию о твитах Маска, сообщила Tesla в этом месяце.

Акции компании на фоне сообщений о возбуждении дела против Маска упали на 12 процентов.

Маск сообщил, что он не совершал ничего противоправного:

“Меня глубоко опечалило и разочаровало это необоснованное действие Комиссии, - сказал он в заявлении. - Честность - самая важная ценность в моей жизни и факты покажут, что я никогда ей не пренебрегал”.

Совет директоров Tesla сообщил, что он “полностью уверен” в Маске.

Иск Комиссии, поданный в федеральный суд Манхэттена, охватывает период с 7 августа, когда Маск сообщил своим подписчикам в Twitter, что он может вывести Tesla с биржи за $420 за акцию, сказав при этом, что “финансирование (сделки) обеспечено”.

Издание The Wall Street Journal сообщило в четверг, что Комиссия возбудила дело после того, как Маск отказался от внесудебного урегулирования. Решение SEC требовать отставки Маска и запретить ему занимать руководящие должности в публичных компаниях - крайне необычно для регулятора в деле против главы известной компании.

Комиссия не предоставила оперативный комментарий вечером в четверг.