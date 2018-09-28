Беларусь с 1 октября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 октября 2018 года повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Согласно постановлению Совмина №702 от 27 сентября 2018 года, ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена со $130 до $137,5 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин повысится с $71,5 до $75,6 за 1 т, на товарные бензины – с $39 до $41,2 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $41,2 за 1 т (была $39). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 сентября. Тогда они были снижены.