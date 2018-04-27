Последнее обновление: 27.04.2018 17:41

Беларусь с 1 мая повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 мая 2018 года повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорится в постановлении Совмина № 325 от 25 апреля 2018 г.

Так, ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена со $111,4 до $118,5 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин повысится с $61,2 до $65,1 за 1 т, на товарные бензины - с $33,4 до $35,5 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $35,5 за 1 т (была $33,4). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 апреля. Тогда они были снижены.

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