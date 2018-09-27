ЦБ Индонезии повысил ставку до 5,75%

Индонезийский центробанк в четверг в пятый раз с середины мая повысил ключевую ставку и сообщил о планах создания инструмента для поддержки рупии.

На следующий день после того, как Федрезерв повысил ставки в третий раз с начала 2018 года, Банк Индонезии также поднял ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 5,75 процента.

С середины мая регулятор повысил ставку на 150 базисных пунктов.

Большинство опрошенных Рейтер экономистов - 23 из 25 - ждали повышения ставки центробанком, 20 из них прогнозировали подъем на 25 базисных пунктов.

Рупия, которая на данный момент торгуется вблизи минимумов со времен азиатского финансового кризиса 1997-1998 годов, после решения ЦБ немного подешевела до 14.915 с 14.905 до оглашения итогов заседания.

Глава Банка Индонезии Перри Варджийо сказал, что для укрепления стабильности рупии повышение ставок в четверг “сопроводит политика, которая позволит проводить беспоставочные форвардные трансакции на внутреннем рынке для углубления финансового рынка, а также предоставит альтернативный инструмент хеджирования для банков и корпораций”.