ЦБ Индонезии оставил ключевую ставку без изменений

Индонезийский центробанк во вторник, как и ожидалось, оставил ключевую процентную ставку без изменений, сообщив, что нынешний уровень не препятствует попыткам сократить дефицит текущего счета и сохраняет привлекательность активов страны.

Ставка семидневного обратного выкупа осталась на отметке 5,75 процента, сообщил старший заместитель главы Банка Индонезии Мирза Адитьясвара на пресс-конференции.

Регулятор повысил ключевую ставку пять раз с середины мая. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что на этой неделе банк возьмет паузу, воспользовавшись относительным спокойствием на рынках.

Рупия, вторая самая слабая валюта среди валют развивающихся стран Азии в 2018 году, в последние две недели торговалась вблизи 15,200 за доллар, потеряв около 11 процентов с начала года, и оставалась недалеко от минимума более 20 лет.

Банк Индонезии также сохранил ставку по депозитам и ставку кредитования на уровне 5,00 процента и 6,50 процента соответственно.