МВФ увеличил кредитный лимит Аргентине до $57 миллиардов до 2021 года

Аргентина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли в среду соглашения об увеличении суммы предоставленного стране несколько месяцев назад кредита в 50 миллиардов долларов еще на 7,1 миллиарда, заявила глава фонда Кристина Лагард на совместной пресс-конференции в Нью-Йорке с министром экономики страны Николасом Духовне.

Данные средства южноамериканская страна может получить в период до 2021 года.

"После одобрения совета директором МВФ пересмотренное соглашение о кредитовании МВФ повысит возможные ресурсы на 19 миллиардов долларов до конца 2019 года, а общую сумму увеличит финансирование по программе до 57,1 миллиарда долларов до 2021 года", — говорится в заявлении фонда.

"Новое соглашение позволит нашей стране оставить позади дорогу турбулентности последних месяцев", — приводит агентство Telam заявление Духовне в Нью-Йорке.

В конце июня МВФ официально одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме стенд-бай. Такое решение позволяет стране получить первым траншем 15 миллиардов, половина из этой суммы будет использована для поддержки госбюджета. Оставшаяся часть финансовой поддержки МВФ — 35 миллиардов — будет доступна на протяжении действия соглашения по итогам ежеквартальных обзоров.