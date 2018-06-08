МВФ согласился выделить Аргентине 50 млрд долларов

Власти Аргентины и Международный валютный фонд (МВФ) договорились в четверг о выделении стране кредита в размере 50 миллиардов долларов, говорится в пресс-релизе ороганизации.

Эти средства будут получены в течение трех лет.

В начале мая президент Аргентины Маурисио Макри сообщил, что правительство страны обратилось к МВФ с просьбой о предоставлении кредита. По его словам, это вызвано ухудшением внешнеэкономических условий, ростом ставок и нефтяных цен, а Аргентина во многом зависит от внешнего финансирования, что стало следствием огромных государственных расходов.

Как отметил на пресс-конференции в Буэнос-Айресе министр экономики Аргентины Николас Духовне, условия предоставления кредита "стенд-бай" предполагают, что в 2019 году инфляция составит 17%, в 2020 году — 13%, а в 2021 году — 9%.

"Мы уверены, что (экономика) Аргентины продолжит расти в этом году и в следующем, снижая свой дефицит, наш рост будет меньше (прогнозируемого), и будет немного больше инфляции", - заявил Духовне, чья пресс-конференция транслировалась в социальных сетях.