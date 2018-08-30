МВФ изучает просьбу Аргентины ускорить перечисление кредита из-за падения песо

Международный валютный фонд сообщил, что изучает просьбу Аргентины ускорить выплату средств в рамках $50-миллиардной программы кредитования после падения песо более чем на 7 процентов в среду из-за резкого ослабления доверия инвесторов к правительству президента Маурисио Макри.

Снижение песо стало рекордным с момента перехода к плавающему курсу в декабре 2015 года. Аргентинская валюта завершила торги среды на рекордном минимуме 34,10 к доллару. С начала 2018 года песо потерял 45,3 процента к доллару, вынудив центробанк страны пойти на масштабные интервенции.

Из-за падения песо Аргентине ранее в этом году пришлось договориться с МВФ о кредитной линии на $50 миллиардов. В рамках договоренности правительство пообещало ускорить реализацию планов по сокращению дефицита бюджета.

Однако, учитывая продолжение девальвации песо, инвесторы все больше опасаются, что помощи МВФ может быть недостаточно.

“Мы договорились с Международным валютным фондом об авансировании всех необходимых средств, чтобы гарантировать соблюдение финансовой программы в следующем году, - сказал Макри в ходе телеобращения в среду. - Это решение призвано свести на нет любую неопределенность”.

“В течение последней недели мы наблюдали новые признаки недоверия на рынках, особенно в отношении наших финансовых возможностей в 2019 году”.

Глава МВФ Кристин Лагард в ответ заявила, что сотрудники организации “повторно рассмотрят этапы реализации финансовой программы”. По ее словам, “более неблагоприятные условия на международных рынках” не были “полностью предусмотрены”, когда МВФ и Аргентина заключили договоренность в июне.

“Власти будут работать над пересмотром экономического плана правительства, сфокусировавшись на том, чтобы лучше оградить Аргентину от недавних изменений на глобальных финансовых рынках, в том числе посредством усиления денежно-кредитной и бюджетной политики”, - сказала Лагард.

Аргентине в 2019 году предстоит погасить долг, номинированный в песо и в иностранной валюте, в размере $24,9 миллиарда, показали официальные данные.

“Мы дополним поддержку МВФ всеми необходимыми бюджетными усилиями”, - сказал Макри.