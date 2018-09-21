Последнее обновление: 21.09.2018 17:23

Тереза Мэй считает переговоры с ЕС о "Брекзите" зашедшими в тупик

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что переговоры о "Брекзите" - выходе Великобритании из состава Евросоюза - зашли в тупик. Глава правительства в пятницу, 21 сентября, выступила со специальным заявлением по итогам прошедшего в Зальцбурге неформального саммита ЕС, на котором обсуждались и вопросы подготовки к "Брекзиту".

Мэй назвала неприемлемым отказ Брюсселя от предложений Лондона по формированию будущих торговых взаимоотношений между Соединенным Королевством и Европейским Союзом. Одновременно она подтвердила свою приверженность жесткому варианту "Брекзита". "Отсутствие соглашения лучше, чем плохое соглашение", - цитирует британского премьера агентство dpa. Тереза Мэй подчеркнула, что она всегда с уважением относилась к ЕС и что Великобритания вправе рассчитывать на такое же отношение.

Глава британского правительства назвала прошедший референдум о выходе страны из ЕС "крупнейшим демократическим опытом" и заявила, что не намерена пересматривать его итоги, потому что это, как подчеркнула Мэй, может расколоть страну. Как отмечает агентство Reuters, британский фунт стерлингов во время выступления премьер-министра значительно потерял в цене.

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