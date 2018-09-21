Более половины немцев выступают за отставку Меркель с поста канцлера ФРГ

Более половины немцев (56%) выступают за уход Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ., сообщает бульварная газета Bild со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологическим институтом Insa.

Одновременно почти половина немцев (47%) высказались за проведение досрочных выборов, против - лишь 29%. При этом лишь каждый четвертый (24%) хотел бы переизбрания Меркель на пост главы правительства.

В то же время данные очередного опроса Deutschlandtrend, проведенного социологическим институтом Infratest dimap по заказу общественно-правовой медиакомпании ARD, свидетельствуют, что немецкие избиратели все меньше доверяют правящей в ФРГ "большой коалиции" в составе ХДС/ХСС и СДПГ. В случае досрочных выборов эти партии получили бы в сумме лишь 45% голосов. При этом блок ХДС/ХСС набрал бы 28 процентов, что стало бы худшим результатом консерваторов за весь период с момента появления опросов ARD-Deutschlandtrend в 1997 году.

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), в случае проведения выборов в ближайшее воскресенье, вышла бы на второе место, получив 18% голосов и став в результате второй по значению политической силой в Германии после ХДС/ХСС.

Социал-демократам досталось бы 17% голосов, "зеленым" - 15%, Левой партии - 10 и либеральной СвДП - 9%.

На фоне последних политических скандалов падает и рейтинг главы МВД Германии Хорста Зеехофера, возглавляющего баварский Христианско-социальный союз (ХСС). В настоящее время лишь 28% немцев одобряют работу Зеехофера, в апреле 2018 года его поддерживали 39% респондентов.