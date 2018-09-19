Индия думает повысить импортные пошлины на сталь в попытке поддержать рупию

Министерство металлургии Индии предложило повысить действующие импортные пошлины на некоторые категории стальной продукции с нынешнего коридора 5-12,5 процента до 15 процентов в попытке поддержать рупию, согласно двум источникам и документу, с которым удалось ознакомиться Reuters.

Предложение является частью обширной государственной программы по сокращению “необязательного” импорта, нацеленной на предотвращение оттока долларов, который приводит к падению рупии. Министерство торговли обсудит предложение в среду, сказал один из источников.

“Идея заключается в том, чтобы достичь торгового баланса, но мы также попытаемся продвигать местную продукцию, поддерживая местных (металлургических) производителей”, - сказал источник на условиях анонимности.

Он также добавил, что нет никакой уверенности в том, что предложенные тарифы будут введены.

Министерство металлургии и министерство торговли не ответили на запрос о комментарии.

Индия впервые за два года стала нетто-импортером стали в период за три месяца до конца июня. Объем поставок из-за рубежа достиг 2,1 миллиона тонн, что на 15 процентов больше по сравнению с прошлым годом, согласно официальным данным.

Объем импорта в 2017-2018 финансовом году за период до конца марта составил 8,4 миллиона тонн стали, из которых 45 процентов - поставки из Японии и Южной Кореи, с которыми Индия подписала соглашения о свободной торговле.

Предлагаемые пошлины могут не затронуть импорт из североазиатских стран, но ограничения могут коснуться поставок стали из других государств, таких как Китай, Южная Африка, Малайзия, Россия и Индонезия.

Индия также думает повысить импортные пошлины на некоторые категории сельскохозяйственных товаров на несколько месяцев, но осознает риск ответных мер, сообщил высокопоставленный чиновник, знакомый с ситуацией.

Власти также могут ограничить импорт золота и высококачественного электрооборудования, сказал источник в министерстве торговли на прошлой неделе.

Индия - второй крупнейший потребитель золота в мире. Импорт драгоценного металла в августе вырос более чем на 90 процентов, до $3,64 миллиарда.