Индия ввела новые пошлины на сталь, провоцируя торговые споры

Индия ввела ретроактивные антидемпинговые пошлины на некоторые виды стальной продукции зарубежных компаний, включая POSCO и Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp, продолжив принятие протекционистских мер несмотря на возражения международного сообщества.

Пошлины в отношении горячекатаного плоского проката из легированной и нелегированной стали, производимого или экспортируемого Китаем, Японией, Кореей, Россией, Бразилией и Индонезией, будут действовать в течение пяти лет с 8 августа 2016 года, говорится в заявлении министерства финансов, размещенном на официальном сайте в пятницу.

За последние два года правительство приняло целый ряд мер, направленных на защиту сталелитейной промышленности Индии, третьего по величине в мире производителя стали, включая введение ценового порога для ограничения дешёвого импорта.

Эти меры заставили второго по величине производителя стали в мире, Японию, в марте обратиться ко Всемирной торговой организации (ВТО) с просьбой создать группу разрешения спора для рассмотрения введенных Индией пошлин на импорт стали, которые, по утверждению Токио, могут нарушать правила ВТО.

Индийские компании, такие как JSW Steel, Tata Steel и SAIL, уже извлекли выгоду из ограничений на зарубежные поставки, при том что импорт снизился примерно на 37 процентов до 7,4 миллиона тонн, а экспорт подскочил на 102 процента до 8,2 миллиона тонн за год, завершившийся 31 марта.

Решение о введении пошлин на горячекатаную сталь последовало за рекомендацией Генерального директората по антидемпинговым и смежным пошлинам Министерства коммерции и промышленности Индии (DGAD), который также предложил обложить пошлинами некоторые изделия из холоднокатаной стали. Министерство финансов, как правило, принимает все рекомендации DGAD, которые ведомство выносит после подробного изучения вопроса.

В числе компаний, чья продукция попадает под действие пошлин, также Hyundai Steel Co, JFE Steel Corp, POSCO Daewoo Corporation, Samsung C&TCorp и Mitsui & Co.