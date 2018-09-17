В Китае цены на новое жилье за год подскочили на 8%

В августе 2018 года цены на новое жилье в 70 крупнейших городах КНР увеличились на 1,49% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ).

Августовские темпы роста были максимальными за два года. В июле подъем составлял 1,21%.

Жилье в Китае безостановочно дорожает уже 40 месяцев подряд.

В годовом выражении цены подскочили в августе на 8%. Рост был зафиксирован в 68 городах из 70 крупнейших против 65 в июле и 61 в июне.

На вторичном рынке Китая жилье подорожало в прошлом месяце на 1,42% к июлю и на 6,2% по сравнению с августом 2017 года.

Новостройки в четырех крупнейших городах Китая - Пекин, Шанхае, Шэньчжэне и Гуанчжоу - подорожали в августе на 0,3% относительно предыдущего месяца после июльского повышения цен на 0,2%.