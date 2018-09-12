Курсы валют в банках Минска на 12 сентября 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,001 рубля и составил 2,166 рубля, минимальный курс не изменился и составил 2,178 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,002 рубля и составила 2,51 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,003 рубля и составила 2,52 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,10(вырос на 0,03 рубля), минимальный курс продажи составил 3,11(вырос на 0,02 рубля).