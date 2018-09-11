Последнее обновление: 11.09.2018 10:37

Курсы валют в банках Минска на 11 сентября 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,016 рубля и составил 2,167 рубля, минимальный курс вырос на 0,023 рубля и составил 2,178 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,031 рубля и составила 2,512 рубля, минимальная продажа выросла на 0,023 рубля и составила 2,523 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,07(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,09(снизился на 0,01 рубля).

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