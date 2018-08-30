Почти две трети белорусов живет на сумму менее 500 рублей в месяц

Почти две трети белорусов ( 65,8%) живет на сумму менее 500 рублей в месяц (около 241 доллара), свидетельствуют данные Белстата.

Причем каждый пятый тратит на жизнь ежемесячно от 400 до 500 рублей.

Каждый десятый белорус живет на сумму выше 800 рублей, столько же граждан — на сумму до 250. Согласно статистике, почти каждый четвертый минчанин располагает доходом свыше 800 рублей, а в Витебской и Могилевской областях таких 6,3% населения. По сравнению с началом года имеющих возможность тратить более 800 рублей стало больше.

Среднедушевыми располагаемыми ресурсами ниже бюджета прожиточного минимума (БПМ) имеет 5,7% населения. По сравнению с предыдущим кварталом этот показатель стал лучше.

Больше всего тратящих на жизнь меньше БПМ граждан в Брестской области — 8,3%, меньше всего — в Минске, здесь всего лишь 1,3% располагают такими скромными суммами.