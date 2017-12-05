На продукты питания у белорусов уходит 41,3% расходов

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Беларуси в январе-сентябре 2017 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1026,7 рубля в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа – 1096,3 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах – 843,4 рубля в месяц.

Как сообщает Национальный статистический комитет, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 965,2 рубля в месяц, из которых 738,5 рубля (76,5%) приходится на потребительские расходы2).

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 41,3%, на покупку непродовольственных товаров – 31%, на оплату услуг – 24,7%.