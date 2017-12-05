Последнее обновление: 05.12.2017 13:07

На продукты питания у белорусов уходит 41,3% расходов

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Беларуси в январе-сентябре 2017 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1026,7 рубля в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа – 1096,3 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах – 843,4 рубля в месяц.

Как сообщает Национальный статистический комитет, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 965,2 рубля в месяц, из которых 738,5 рубля (76,5%) приходится на потребительские расходы2).

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 41,3%, на покупку непродовольственных товаров – 31%, на оплату услуг – 24,7%.

blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование