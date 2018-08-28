Последнее обновление: 28.08.2018 14:45

Китай ужесточит меры защиты прав интеллектуальной собственности

Категории: Китай

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сказал во вторник, что Пекин ужесточит меры защиты прав интеллектуальной собственности и введет более суровое наказание за их нарушение, говорится в сообщении на сайте китайского правительства.

Ли, который во вторник встретился с директором Всемирной организации интеллектуальной собственности Фрэнсисом Гарри в Пекине, повторил, что китайские и зарубежные компании, работающие в стране, находятся в равных условиях и что китайские власти не допускают насильственного перемещения технологий.

США ранее ввели пошлины на импорт китайских товаров, обвинив Пекин в том числе в незаконном присвоении американских технологий и краже интеллектуальной собственности. Китай ответил аналогичными мерами.

На прошлой неделе Пекин и Вашингтон провели очередной раунд переговоров, не сумев значительно приблизиться к урегулированию торгового спора.

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