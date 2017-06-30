Китайские "голубые фишки" пережили лучший месяц с ноября

Китайские фондовые индексы выросли вторую неделю подряд, чему способствовала массовая скупка "голубых фишек" после решения MSCI о включении китайских акций класса "А" в индекс развивающихся стран, даже несмотря на то, что на рынке сохраняется беспокойство по поводу замедления роста во второй по величине экономике мира.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, в пятницу снизился на 0,1 процента до 3.666,80 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повысился на 0,1 процента и завершил сессию на отметке 3.192,43 пункта.

За эту неделю CSI300 вырос на 1,2 процента, а SSEC - на 1,1 процента.

За месяц CSI300 поднялся на 4,9 процента, продемонстрировав максимальный месячный рост с ноября, тогда как SSEC прибавил 2,4 процента.

Американский индексный провайдер согласился включить в Emerging Markets Index акции класса "А" 222 крупных китайских компаний.

Кроме того, MSCI может в будущем увеличить вес китайских акций класса "А" в Emerging Markets Index, добавив бумаги 195 компаний средней капитализации.

Активность в производственном секторе Китая в июне росла максимальными за три месяца темпами благодаря хорошим показателям новых заказов, что сигнализирует о стабилизации расширения экономики, хотя аналитики ждут очередного замедления в связи с борьбой Пекина с долговыми рисками.

За прошедшие две недели после решения MSCI акции банков и потребительских компаний, на которые приходится самая большая доля в индексе развивающихся рынков, показали лучшую динамику среди основных отраслевых индексов, прибавив 4,7 и 4,6 процента соответственно.

Фондовый рынок Гонконга завершил пятничные торги в минусе, копируя динамику зарубежных площадок, но по итогам июня ключевой индекс продемонстрировал рост шестой месяц подряд в надежде на благоприятную политику Пекина в отношении бывшей британской колонии. Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг прибыл в Гонконг для участия в торжествах, посвященных 20-й годовщине возвращения Гонконга под китайскую юрисдикцию.

Распродажи на американских и европейских рынках привели к ухудшению настроений инвесторов - индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 0,8 процента до 25.764,58 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 0,6 процента, закрывшись на отметке 10.365,22 пункта.

За этот месяц Hang Seng повысился на 0,4 процента, продолжив расти шестой месяц подряд, а HSCE снизился на 2,2 процента.

Большинство секторов сдали позиции вслед за акциями IT-компаний и коммунальных предприятий. Индекс, отслеживающий акции сырьевого сектора, вырос на 1,2 процента.