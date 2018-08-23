ЦБР остановил покупки валюты для Минфина до конца сентября на фоне обвала рубля

Банк России на фоне продолжающегося обвала рубля принял решение не проводить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 23 августа 2018 года до конца сентября 2018 года.

“Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков”, - пишет ЦБ.

Рубль усилил падение к американской валюте в четверг после того, как российский Центробанк раскрыл информацию об увеличении покупок валюты в рамках бюджетного правила - котировки российской валюты упали ниже 69 рублей за доллар.

“Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 года”, - сообщил Центробанк.

“Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности”, - пояснил регулятор.