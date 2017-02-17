ЦБ РФ продолжит надувать пузырь на российском валютном рынке

Рост рубля в отрыве от цен на нефть не беспокоит Банк России. Поддержание высоких ставок, обеспечивающее приток в Россию горячего спекулятивного капитала, останется приоритетом политики ЦБ. Об этом в интервью Bloomberg заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева.

С начала года доллар и евро обесценились на 6-8%, тогда как цены на нефть не изменились (54-56 долларов за баррель Brent). Если и есть отклонение курса от нормы, то "оно находится в пределах нормы", сообщила Юдаева.

Она добавила, что приток капитала от зарубежных инвесторов, играющих на разнице процентных ставок "не может считаться основным фактором", определяющим рост рубля.

По ее словам, продажи валюты, укрепляющие рубль, идут, в том числе, от экспортеров, а кроме того, работает сезонный фактор: в первом квартале импорт традиционно снижается, что и обеспечивает российской экономике солидный валютный приток.

Фокусом политики ЦБ останется борьба с инфляцией, сказала Юдаева. "Мы будем реагировать на инфляцию, смотреть на инфляционные тренды, и строить политику на этой основе. Валютный курс в России плавающий, такая политика доказала свою эффективность, и мы из этого исходим", - заявила она.

Ранее, пишет finanz.ru, Юдаева объясняла, что ключевой индикатор для ЦБ - это ожидания роста цен населением: граждане, согласно опросам, ждут инфляцию в 17%, тогда как регулятору нужно 4% и "заякорирование" ожиданий на этом уровне.

Заявления Юдаевой следует расценивать как отказ ЦБ реагировать на рост рубля снижением процентной ставки, которое бы ограничило привлекательность вложений в российский рынок для иностранных инвесторов, говорит главный экономист ING Bank по РФ и СНГ Дмитрий Полевой.

"На данный момент вероятность снижения ставки на заседании ЦБ в марте остается ниже 50%", - отмечает он.

Рубль переоценен на 10-11%, считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: равновесный курс - около 62-63 рублей, если считать его исходя из платежного баланса и покупок валюты Минфином.

Аномальная сила рубля - результат действий финансовых властей, превративших валютный рынок в пирамиду carry-trade и сделавших ЦБ заложником его же собственной политики, предупреждает глава аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Когда регулятор будет готов возобновить цикл смягчения, спекулятивный пузырь лопнет, потянув за собой вниз и рубль, объясняет он.

Риск еще и в том, что "горячие деньги" приходят медленно и постепенно, а выходят все разом - избежать серьезного обесценения рубля в этих условиях почти невозможно, отмечают эксперты "Центра развития" ВШЭ.